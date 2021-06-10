جنى دياب تثير الجدل بتقبيلها لحبيبها أمام الكاميرا ولقطات خاصة من المنزل!

أثارت جنى دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب وزينة عاشور الجدل بشكل كبير بعد أن شاركت عدة فيديوهات وصُور جمعتها بحبيبها.

جنى ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تقبل حبيبها على وجنته ومن بعدها شاركت عدة صُور لهما معاً من الواضح أنها داخل منزل خاص أظهرت حبيبها وهو نائم وفي لقطة أخرى كان في المطبخ.

الجمهور هاجم جنى بشكل كبير بسبب أصولها العربية على الرغم من أنها قضت أغلب حياتها خارج البلاد العربية، وكان من بين تعليقات الجمهور

"إذا الأب بكبره ضايع عاد كيف يطلعون عياله"..وتابع اخر "لا تثير الجدل ولا شي... اذا امل الشهراني صار عندها بوي فرند وبكل وقاحة وجراءه وتقول مالكم شغل.. جات على هذه الي بالإسم مسلمه عربيه!! خلاص احنا في زمن النصح فيه صار لقافه الله يكافيهم"...وجاء في تعليق أحدهم "ليش تثير الجدل ابوها كان عايش مع وحده بدون زواج"!

مرض جنى دياب !

جنى كانت قد كشفت منذ أيام عن مرضها الذي سبب حياتها لجحيم، إذ أنه تم تشخيصها مؤخراً باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والمعروف بـ (ADHD). في البداية شاركت جنى منشور عبر حسابها جاء فيه:

"أنا جنى دياب، لقد بدأت دراستي في مدرسة كوينز جيت منذ الصف الثامن وللأسف نُصحت بمغادرتها في السنة الثانية عشرة، بسبب تشخيصي باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط...حتى خلال الحصص الصفية كنت أشاهد الطلاب مستمتعين ويسجلون الملاحظات، لكنني لم أكن مثلهم، وكنت دائماً ما أطلب منهم إعادة شرح ما تم شرحه، ولم أقصد حينها إلهاء الطلاب أو الكسل، بل كان السبب اضطراب نقض الانتباه مع فرط النشاط"

دياب أكدت أن المدرسة لم تدعمها بسبب تأخرها في تسليم الوظائف الدراسية وعلاماتها المتدنية مما دفعهم لنقلها إلى مدرسة أخرى مُختصة بمثل هذه الحالات، وبيَّنت أن نقلها لمدرسة مختصة بصعوبات التعلم أثر على صحتها العقلية بشكل كبير، وجعلها تحتقر نفسها لما هي عليه، لكنها في النهاية حصلت على دبلوم في الغناء من جامعة BIMM، والآن هي في السنة التأسيسية في جامعة Goldsmiths وتدرس الأدب الإنجليزي وتحقق علامات عالية، كما تحاول الحصول على دراسة علم الاجتماع في جامعات الكبرى مثل نوتنغهام وبريستول.

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