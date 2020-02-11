جواهر الكويتية تعلّق: "هناك من يستغل قصة مرضي بالسرطان ويتاجر بأرواح الناس"!  

تفاصيل جديدة كشفت عنها الفنانة الكويتية جواهر حول إصابتها بمرض السرطان، حيث أنها تركت الجمهور في حالة من الصدمة بعد أن كتبت تغريدة عبر تويتر أوضحت من خلالها بأنه هناك من حاول استغلال غيابها وقصة مرضها لترويج الأخبار الكاذبة عنها وعن حالتها الصحية من خلال حساب مزيّف على تويتر لا يمت لها بصلة، مما تسبب بحالة ذعر لعائلتها والمقربين.

وعلقت جواهر الكويتية على الشخص الذي استخدم حساب يحمل نفس اسمها لكسب عاطفة الجمهور عن طريق نشر أخبار كاذبة وقالت: "السلام عليكم اللهم لك الحمد على كل شي وانا حاليا في مرحلة علاجي لكن في حساب منتهز فرصة عدم دخولي تويتر من زمان ومآخذ شخصيتي ويروج اخبار غير صحيحة عن حالتي الصحية حسبي الله ونعم الوكيل صارت تجارة ارواح الناس عندهم انا عندي اطفال وأهل مافكرت فيهم".

السلام عليكم اللهم لك الحمد على كل شي وانا حاليا في مرحلة علاجي لكن في حساب منتهز فرصة عدم دخولي تويتر من زمان ومآخذ شخصيتي ويروج اخبار غير صحيحة عن حالتي الصحية حسبي الله ونعم الوكيل صارت تجارة ارواح الناس عندهم انا عندي اطفال وأهل مافكرت فيهم pic.twitter.com/Jd8zNBk8aD — جواهر الكويتية (@jawaheralkuwait) February 10, 2020

وتابعت في تغريدة أخرى وقالت: "سوالي حظر ارجوكم رجاء أنكم تبلغون عنه سبب مشاكل نفسيه لعايلتي حسبي الله ونعم الوكيل وكل الشكر لكم".

سوالي حظر ارجوكم رجاء أنكم تبلغون عنه سبب مشاكل نفسيه لعايلتي حسبي الله ونعم الوكيل وكل الشكر لكم pic.twitter.com/mWwEj1bDey — جواهر الكويتية (@jawaheralkuwait) February 10, 2020

الجدير بالذكر أن الفنانة الكويتية جواهر صاحبة الـ42 عامًا ليست الفنانة الخليجية الأولى التي تتعرض للإصابة بهذا المرض الخطير، حيث أن الجمهور صُدم في وقت سابق بمرض الإعلامية والفنانة الشابة صابرين بورشيد بسرطان الدماغ والتي وافتها المنية في نهاية المطاف عن عمر ناهز الـ35 عامًا.

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