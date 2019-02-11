جوجل يحيي ذكرى الميلاد الـ114 للفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب

جوجل يحتفل بذكرى الميلاد الـ114 للفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب

من المعروف عن شركة جوجل أنها تقوم بالاحتفال كل فترة بشخصيات مشهورة تركت أثر في جانب من جوانب الحياة، وأحبها الناس في وقتها ولا زالت لديها الشعبية حتى بعد وفاتها، لذا قرر محرك البحث الشهير هذه المرة أن يحتفل بذكرى الميلاد الـ114 للفنانة الراحلة ماري منيب الذي يوافق الـ11 من فبراير.

الاسم بالكامل هو ماري سليم حبيب نصر الله وهي ممثلة كوميدية من أصول شامية، ولدت في بيروت عام 1905، وجاءت إلى مصر مع عائلتها وعاشت معهم في حي شبرا بمدينة القاهرة، حيث بدأت من هناك تظهر موهبتها الفنية في سن مبكرة.

في البداية كانت ماري منيب راقصة في الملاهي ثم انتقلت إلى المسرح وعملت مع فرقة الريحاني عام 1937 واستمرت بتقديم أعمال مسرحية حتى بدأت طريقها في السينما، فقدمت أشهر الأعمال ومنها: أنشودة الراديو وبابا أمين، سي عمر، المليونيرة الصغيرة.

توفيت ماري منيب يوم 21 يناير للعام 1969، وكانت قد أشهرت إسلامها في محكمة مصر الابتدائية عام 1937، وصدرت وثيقة بإشهار إسلامها لدى فضيلة الشيخ محمود العربي، والشيخ أحمد الجداوي رئيس المحكمة، بأنه حضرت السيدة ماري منيب المقيمة في 6 شارع روبي شماع بشبرا، وبأنها كانت مسيحية كاثوليكية، واعتنقت الإسلام ونطقت الشهادتين.