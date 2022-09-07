جورج كلوني يقاضي صحفي بعد التقاط صور لتوأمه.. ويكشف "مهددان بالقتل"

أعلن النجم العالمي "جورج كلوني" عن عدم رغبته الحفاظ على خصوصية أطفاله التوأم والذي انجبهما من المحامية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، وابعادهما عن الإعلام والجمهور.

جورج كلوني يقاضي صحفياً من أجل أطفاله

كشف النجم العالمي بانه سيقوم بمقاضاة صحفي قام بنشر صورة تكشف عن ملامح طفليه كان قد التقطها الصحافي للعائلة، مؤكدًا رفضه لظهور طفليه للجمهور والكشف عن ملامحهما.

وأكّد جورج بأنخ إلى جانب رغبته الحفاظ على خصوصية طفليه، الا أنه أيضًا يحاول الحفاظ على سلامتهما، حيث ان زوجته تتلقى العديد من التهديدات لها ولعائلتها بسبب عملها في المحاماة وتوليها العديد من القضايا الإنسانية.

جورج كلوني يوجّه رسالة شديدة اللهجة للصحافة

ونشر النجم العالمي رسالة مفتوحة مفادها: "إن عمل زوجتي يجعلها تواجه منظمات ارهابية ونحن نحاول اتخاذ الاحتياطات الممكنة من أجل الحفاظ على أمان العائلة ولا يمكننا حمياتهم الا اذا منعنا نشر صورهما في الصحافة".

وكشف نجم هوليوود في رسالته هذه عن خوفه على عائلته من التهديدات التي تطال أسرته، وحرصه في الحفاظ على سلامتهم.

جورج كلوني وجوليا روبرتس في لقاء لطيف

تشارك النجمان العالميان في بطولة الفيلم الشهير Tichets to paradise وفي تصريح صحفي لهما أثارا به جدلًا كبيرًا قال جورج كلوني: "لقد استغرق تصوير مشهد القبلة الرومانسية مع جوليا روبرتس 80 لقطة".

وأضافت جوليا روبرتس: "لقد كانت 79 لقطة نضحك فيها واللقطة الأخيرة هي القبلة الرومانسية".