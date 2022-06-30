جورج كلوني وجوليا روبرتس معًا من جديد.. "الكره والكوميديا والرومانسية" يجمعانهما

عاد الثنائي الهوليوودي الشهير النجم جورج كلوني والنجمة "جوليا روبرتس" للتعاون مرة أخرى في عمل سينمائي، وذلك بعد ان تعاونا في السابق من خلال سلسلة أفلام Ocean 11 , ocean 13, Money Monester وحققا نجاحًا كبيرًا بهذه الاعمال

وكانا الثنائي الباهر قد نجحا بشكل كبير في الأفلام التي تشاركا في بطولتها إلى جانب عدد كبير من نجوم هوليوود، والآن يعودان مرة أخرى للتعاون في عمل رومانسي كوميدي جديد بحسب الانباء المتداولة

تفاصيل العمل الجديد الذي يجمع جورج كلوني وجوليا روبرتس

يشارك النجم الهوليوودي "جورج كلوني" دور البطولة مع النجمة "جوليا روبرتس في العمل الكوميدي الرومانسي الجديد Ticket to P:aradise.

ويجّسد فيها النجم العالمي إلى جانب النجمة الشهيرة شخصية زوجين يكرهان بعضهما البعض بشكل كبير ولا يشعران بالسعادة في حياتهما، و يعود كل من النجمين بعد طول غياب إلى الكوميديا الرومانسية التي حققا بها نجاحات كبيرة

إطلاق الفيديو الدعائي الأول للفيلم

تم اصدار الفيديو الدعائي الأول للفيلم المنتظر Ticket to P:aradise، حيث ظهر جورج كلوني في الفيديو وهو يقول: "إنها أسوأ 19 عامًا في حياتي"، وردّت جوليا عليه: "لقد كنا متزوجين فقط لمدة 5 أعوام"، في اشارة إلى التعاسة الكبيرة التي يعيشها الزوجان سويًا

ومن المقرر ان ينطلق هذا الفيلم في صالات السينما يوم 21 أكتوبر من عام 2022.

نبذة عن فيلم Ticket to P:aradise

ويلعب جورج كلوني وجوليا روبرتس دور زوجين مطلقّين لا يطيقان بعضهما البعض ولكن هناك شيء واحد يتفقان عليه وهو عدم رغبتهما بزواج ابنتهما من احد الشباب والتخلي عن عملها من أجله ليحاولان سويًا ان يشكلا فريق بالرغم من الكراهية الكبيرة بينهما من اجل افشال هذا الزواج، ضمن سياق عدد كبير من الأحداث الرومانسية الكوميدية

وأبدى عدد كبير من الجمهور حماستهم في انتظار هذا العمل لا سيما ان الثنائي سبق وأن قدما اعمال مميزة سويًا وأظهرا التناغم الكبير بينهما وهو ما يشير إلى ان العمل سيشهد عودة مميزة، كما قدم الثنائي ادوار مميزة في الكوميديا حيث عشقهما الجمهور بهذا النوع من الأعمال