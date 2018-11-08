فيديو: جورج وسوف على كرسي متحرك في المطار وهكذا استقبله جمهوره في القاهرة

سلطان الطرب جورج وسوف

وصلت طائرة سلطان الطرب جورج وسوف إلى القاهرة مؤخرًا، وذلك استعدادًا لإحياء حفله في فرع الساقية الجديد بالبروج في مدينة الشروق، وظهر في مقطع فيديو تداولته عدة مواقع وهو يتنقل في المطار جالسًا على كرسيه المتحرك ومحاط بعدد من مساعديه.

وظل المساعدين برفقة أسطورة أغاني الطرب حتى وصل إلى السيارة المخصصة لنقله إلى مكان إقامته إلى حين انتهاء حفله في الساقية، وكان في استقباله عدد كبير من محبيه وعشاقه في مصر، حيث أنهم أعربوا له عن مدى سعادتهم بلقائه من خلال رفع لافتات ترحيبية بالإضافة إلى أنهم هتفوا له: "نورت مصر يا ملك".

الجدير بالذكر أن الفنّان الكبير جورج وسوف يحيي عدة حفلات في الوقت الحالي، حيث كان قد أحيى مؤخرًا أكثر من حفلة خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بحضور عدد كبير من المعجبين الذين أتوا خصيصًا لسماع أغنيات نجمهم المفضل.