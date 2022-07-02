جورج وسوف يثير قلق جمهوره بعد ظهوره في حفل جدة

أحيا المطرب جورج وسوف مساء أول أمس الخميس، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وظهر جورج وسوف، أمام جمهوره بزيادة في وزنه واستند على عكاز عقب ظهوره على خشبة مسرح الحفل، وهو ما أثار حالة من القلق من جانب محبيه وجمهوره حول حالته الصحية.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على ظهور جورج وسوف بالحفل، كالتالي: (العكاز لأنه يعاني من شلل نصفي أما زيادة الوزن ربما تكون من العلاجات)، (الله يشفيه ويشفي كل مرضانا)، (أسوأ شيء في حياة الإنسان هى السمنة المفرطة).

هذا و قدم جورج وسوف خلال الحفل عددا من الأغاني، من بينها: (الحب الكبير، صباح الفل على العشاق، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس و غيرها.