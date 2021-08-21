جورج وسوف يحتفل بزفاف ابنه جورج جونيور

احتفل النجم السوري سلطان الطرب جورج وسوف بزفاف ابنه جونيور على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى ايلينا سركيس، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء.

ونشر الإعلامى نيشان، عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، فيديوهات وصورا من حفل الزفاف وهنأ (أبو وديع) بحفل زفاف ابنه قائلاً: (ألف مبروك أبو وديع.. حفل زفاف ابن جورج وسوف جونيور).

يذكر ان آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية (ياه ع الزمن) التي طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين.