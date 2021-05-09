جورج وسوف يثير الجدل بظهوره بلباس إسلامي...هل إعتنق الإسلام؟

تداول رواد السوشال ميديا مجموعة صُورة جديدة لسلطان الطرب جورج وسوف أظهرته وهو يرتدي الزي العربي الإسلامي المكون من ثوب باللون الأبيض والشماغ.

الصُور المتداولة من شرفة منزل الفنان أظهرته وهو يوجه دعائه للرب خلال نهار رمضان مما دفع البعض للتعليق بـ "هل إعتنق الإسلام"؟!

شائعات تغيير الدين لاحقت الفنان السوري عدة مرات ومن بينها عندما قرر الزواج من البطلة الرياضية القطرية ندى زيدان وحتى على الرغم من طلاقه منها خلال السنوات القليلة الماضية قرر عدم التطرق للموضوع. أيضاً خلال إحدى المقابلات مع الإعلامي نيشان علق بأنه ليس مسيحيا ورفض أن يرتل الترانيم المسيحية وتابع مزاحا أنه في برنامج وليس كنسية، مؤكدا أنه يستطيع أن يؤذن وأن يغني أسماء الله الحسنى أيضا.

بالحديث عن الحياة الشخصية لـ جورج فقد احتفل نجله جورج جونيور بخطوبته على الشابة ايلينا سركيس في حفل صغير اقتصر على المقرّبين بسبب جائحة كورونا منذ عدة أشهر، ووجه التهاني الفنان لـ نجله بمنشور جاء فيه "الف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية... انشاء الله بتتهنوا بحياتكن وعقبال الفرحة الكبيرة حتى صير جدو يا حبيب قلبو للبابا".

آخر أعمال جورج وسوف

فنياً، أطلق سلطان الطرب آخر أعماله الفنية على طريقة الفيديو كليب والذي حمل عنوان "صاحي الليل" وحقق العمل أكثر من 19 مليون مشاهدة عبر قناة الفنان الشخصية في يويتوب.



للمزيد من قسم الترفيه:

قمر اللبنانية تُعلن حملها..وهل هذا الفنان هو والد طفلها القادم؟

هبة الدري تعود مجدداً لزوجها بعد الطلاق..ومن هم أولاد الحرام؟!

لعبة نيوتن يثير الجدل بسبب مشهد "مواد جنسية" للشيخ مؤنس!