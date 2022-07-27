جورج وسوف يخضع لعملية جراحية دقيقة و هذا هو وضعه الصحي

طمأن المطرب اللبناني جورج وسوف جمهوره عليه بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال لحمية على الأوتار الصوتية.

و كتب جورج وسوف عبر حسابه على موقع (تويتر): (حتى لا يتم تناقل أخبار غير صحيحة، دخلت الأسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري... أنا بخير والعملية نجحت الحمدلله إلى اللقاء في الأردن).

وكان جورج وسوف فاجأ جمهوره بظهوره بشكل مختلف في الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات موسم جدة في المملكة العربية السعودية.وطوال الحفل كان جورج وسوف يقف مستند على العكاز، لكن ذلك لم يمنعه من إمتاع جمهوره في سهرة طربية قدم فيها عدد من أغانيه.

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هذا ويحيي سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا في الأردن يوم 11 أغسطس/ آب المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص ويقام الحفل على المسرح الرئيسي دير الروم الأرثوذوكس. ويعتبر مهرجان الفحيص مهرجانا ثقافيا و فنيا منوّع يقيمه نادي شباب الفحيص سنويا تحت شعار (الأردن تاريخ وحضارة).