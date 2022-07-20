جورج وسوف يلتقي جمهوره الأردني في هذا الموعد

يحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا بالأردن يوم 11 أغسطس/آب المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الفحيص، حيث يقام الحفل على المسرح الرئيسي دير الروم الأرثوذوكس. ويعتبر مهرجان الفحيص هو مهرجان ثقافي فني منوّع يقيمه نادي شباب الفحيص سنويا تحت شعار (الأردن تاريخ وحضارة). إنطلق المهرجان عام 1990، واستمر دون انقطاع، وتمتد فعاليات المهرجان المتنوعة على مدار الأسبوع في بلدة الفحيص القديمة المعروفة بـ (روس البيادر).

هذا و تداول متابعون على مواقع التواصل الإجتماعي صورا حديثة للفنان جورج وسوف من حفلاته الأخيرة في قبرص و جدة، حيث بدا المطرب المعروف وقد تغير شكله مع تقدمه في العمر/ حيث اكتسب الكثير من الوزن و استعان بعكاز للوقوف

ولم تكشف تفاصيل كثيرة حول حالته المرضية الا انه يعاني من ظروف صحية صعبة ، احداها صعوبة القدرة على التحرك بحسب انباء متداولة .