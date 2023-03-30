جورج وسوف ينهي خلافه مع أصالة.. ويصفها بـ"العظيمة"

أنهى الفنان السوري جورج وسوف شائعات الخلاف الذي يجمعه بمواطنته أصالة نصري خلال حلوله ضيفًا في برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني.

جورج وسوف يشيد بأصالة نصري

سئل الوسوف عن علاقته بأصالة، وحول ما إذا كان هناك خلاف يجمعها خاصة بعد عدم ظهورهما معًا في تريو غنائي في حفل "تريو نايت" الذي أقيم في مدينة الرياض السعودية، مُشيرًا إلى أن لا خلاف بينهما، وأكَّد على عدم رؤيته لها في الحفل، حيث وصل الحدث وصعد على خشبة المسرح على الفور، وقدَّم فقرته الغنائية وغادر المكان بسرعة.

ولفت إلى أن أصالة عاملته بلطف رغم قساوته في إنتقادها، حيث قال مثنيًا عليها: "يوم كنت قاسي عليها شوي نقد، كان كلامي شوي قاسي، أما هي كانت أزوق من الزوق معي وجاوبتني بكل لطافة وبكل إحساس حلو وقالت هاد صديق أبوي".

وأكَّد الوسوف أن أصالة "فنانة عزيمة" و"بنت بلده الأم"، مُبينًا أنها اتصلت به وعزته بنجله الراحل "وديع".

جورج وسوف عن هجومه على لجنة تحكيم "ذا فويس"

وتطرق سلطان الطرب للحديث عن هجومه على لجنة تحكيم برنامج المواهب "ذا فويس" التي تمثلت بانسي عجرم، وإليسا، وأحلام الشامسي، وشيرين، ولفت إلى أنه غير نادم على تصريحاته رغم تقديره لهن معترفًا بمكانتهن الفنية، لكن أصرَّ على أنه يتوجب أن يكون الشخص المسؤول عن اختيار أصوات الشباب أكاديميًا مخضرمًا.

وقال الوسوف مضيفًا: "أبدًا، لجنة التحكيم يلي بدها تقيم شباب بدهن يصيروا فنانين، بكونوا ناس أكاديمين وأكبر مني بالعمر، ناس مخضرمين بتعرف اللحن والقامات، كلهن فنانات حلوين وشقوا طريقهن بشكل كتير حلو وعندهن أرشيف حلو وعندهن جمهور.. بدك حد يعرف بالموسيقى".