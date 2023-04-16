جورج وسوف يهدي ميسي منشفة.. والمتابعون يتفاعلون

من الواضح أن شهرة وعالمية المطرب السوري جورج وسوف لا تقل شهرة عن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلَّا أن كلاهما معروف في ملعبه الخاص.

جورج وسوف يهدي ميسي منشفة

وشارك الوسوف عبر حسابها في "إنستغرام" الهدية التي قدمها لبطل كأس العالم 2022 في قطر ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي انطوت على منشفة بيضاء تحمل توقعيه، وكتب: "إلى ميسي مع حبي".

وظهر ميسي في صور غاية في السعادة، إذ حمل المنشفة بكلتا يديه، وفي صورة أخرى لفها حول رقبته، بينما من حوله يلتقطون الصور له.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المفاجأة، وعلى وجه التحديد محبي ميسي، إذ علَّق أحدهم: "منشفة وتوقيع الوسوف بطولة جديدة لميسي"، وأضاف آخر: "ميسي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه"، وكتب ثالث: "بهالصورة خلص وصل ميسي لكل بقاع الأرض".

وليس معروفًا أين ومتى منح الوسوف هذه الهدية لنجم كرة القدم، وما إذا قابله في الحقيقة أم لا!

جورج وسوف ينشر ابتهالًا دينيًا

وفي وقت سابق، أهدى الوسوف المسلمين ابتهالًا دينيًا بصوته مهنئًا إياهم بقدوم شهر رمضان المبارك، قال فيه: " الله... يا عالمًا بحالي. عليك اتكالي. يا الله".

ويُشار أن هذا الابتهال الديني بعنوان "أسماء الله الحسنى" كان سجله الوسوف قبل سنوات، وأعاد نشره قبل إعلان حفله الغنائي الأول بعد وفاة نجله الأكبر "وديع".

