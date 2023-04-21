جوري بكر تكشف عن حملها: (أخفيت الخبر لحين انتهائي من جعفر العمدة)

البوابة-كشفت الفنانة جوري بكر عن حملها وانتظارها مولودها الأول، وذلك بعد احتفالها بزواجها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

و قالت الفنانة: (عرفت بخبر حملي أثناء تصوير مشاهدي فى مسلسل جعفر العمدة، وقررت إخفاء الأمر لحين الانتهاء من التصوير، حيث لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لاسيما أن التصوير كان مكثفا ومشاهدى كانت صعبة). و وجهت جوري بكر في تصريحات تلفزيونية الشكر لزوجها حيث سمح لها بالتصوير أثناء حملها.

وتستكمل جوري بكر بخبر حملها حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حالياً بسبب تحقيقها نجاحاً لافتاً في مسلسل (جعفر العمدة) مع النجم محمد رمضان، والذي تم عرضه فى شهر رمضان 2023، إذ جسدت شخصية وداد التي أثارت الجدل وتفاعل الجمهور مع تصرفاتها خلال أحداث العمل.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.