عضو فرقة BTS "جين" يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة.. اسمها وموعد اصدارها

أعلن عضو فرقة BTS النجم الكوري الشهير "جين" بانه سيصدر أول أغنية منفردة له خلال الظهور الاخير للفرقة الكورية في الأسبوع الماضي، في الحفل الغنائي الذي أعاد لم شمل الفرقة بعد فترة من الغياب.

وأثار هذا الإعلان حماسة الجمهورالذين تحمسوا لمعرفة تفاصيل الأغنية الجديدة المنتظرة، وموعد طرحها، معبرين عن سعادتهم بهذا الخبر والقرار.

تفاصيل اغنية جين عضو BTS الجديدة

أصدرت شركة BIGHIT MUSIC بيان كشفت من خلاله التفاصيل الجديدة للأغنية المنفردة الخاصة بالنجم الكوري "جين" حيث أكّدت بان الأغنية ستكون تحت اسم Astronaut.

أما عن موعد الأغنية فكشفت الشركة بانه سيتم طرحها يوم الجمعة القادم الموافق 28 أكتوبر وذلك في تمام الساعة 1 مساء بتوقيت كوريا، وقالت الشركة بهذا الخصوص: "لقد قمنا بصنع هذه الاغنية، بحب كبير جدًا، لذلك نامل أن تعجبكم الاغنية الجديدة The Astronaut والتي ستكون هديتنا لكم".

كما كشف الحساب الرسمي لفرقة BTS الكورية بان الأغنية المنفردة الجديدة ستكون بالتعاون مع الفرقة البريطانية الشهيرة Coldplay وذلك بحسب ما كشف التريلر الأول للاغنية عبر "تويتر".

وتفاعل العديد من الجمهور مع خبر اقتراب اصدار الأغنية الجديدة المنفردة، حيث تصدّر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر".

BTS تتوقّف بسبب الخدمة العسكرية

اعلنت الفرقة الكورية BTS عن توقف حفلاتهم الغنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك لذهاب جميع أعضاء الفرقة لتأدية الخدمة العسكرية تباعًا، على أن تعود للفرقة للاجتماع في عام 2025.