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جوني ديب يتعرّض لانتقادات بسبب أسنانه.. "أكل كيس من الفحم"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 21 أيّار / مايو 2023 - 04:48
جوني ديب
جوني ديب

أصبحت أسنان النجم العالمي "جوني ديب" حديث الجمهور ومتابعين وسائل التواصل الاجتماعي، حيث واجه العديد من الانتقادات بعد أن وُصفت أسنانه بـ "القذرة" بسبب لونهم الأصفر المائل للسواد.

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أسنان جوني ديب حديث الجمهور
 

تعرّض النجم الهوليوودي "جوني ديب" للعديد من الانتقادات بعد ان تواجد في مهرجان "كان" السينمائي وذلك بسبب شكل أسنانه ولونها، حيث وصف الجمهور أسنانه بالقذرة.
 

وأثار ظهور النجم العالمي على السجادة الحمراء في المهرجان  بأسنانه القذرة ضجّة كبيرة لدى الجمهور حيث أن أسنانه ظهرت بلون غامق بعد ان سلطّت الكاميرات الضوء على وجهه بشكل كبير.
 

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات للهجوم على ديب وانتقاد أسنانه، فقال أحد المتابعين: "يجب اطلاق عريضة من أجل حصول جوني ديب على أسنان جديدة"، كما أضافت متابعة: "هذا مقرف للغاية، بدا وكأنه أكل كيس من الفحم".

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جوني ديب فخور بأسنانه
 

وأشار طبيب الأسنان أن النجم العالمي يعاني من تآكل الأسنان والتي أثّرت بشكل كبير على شكلهم جماليًا ليظهروا بهذا الشكل ، حيث وضّح الطبيب بأن شرب القهوة والتدخين هما المسؤولان عن لونهما الأصفر المائل للسواد.
 

وخلال وقت سابق كان  ديب قد صرّح في إحدى المقابلات حول أسنانه وابتسامته، فقال: "أشعر بفخر واعتزاز كبير بأسناني، فيبدو الأمر كما لو أن الهنود يصنعون شيء مطرّز يضعون فيه عيوب وأنا فخور بهم".

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