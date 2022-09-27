جون سينا يحقق الرقم القياسي في موسوعة غينيس بهذا الشيء الغريب

حقق النجم والمصارع العالمي "جون سينا" رقماً قياسياً كبيراً مما تسبب بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك في تحقيق الأمنيات للعالم بأكمله.

جون سينا يحقق رقماً قياسياً

حقق نجم WWE العالمية أمنية أكثر من 650 طفل حول العالم وذلك من خلال منظمة Make-A-Wish وبذلك يكون قد دخل موسوعة غينيس بتحقيق الرقم االقياسي العالمي لتحقيق الأمنيات.

وأكّدت موسوعة غينيس بأن النجم العالمي هو أكثر المشاهير الذين حققوا رغبات للأطفال على مدار الأربعين عاماً الماضية، حيث أنه أكثر شخص داخل المؤسسة منح فقط 200 أمنية.

وتقوم هذه المنظمة العالمية بمنح الأطفال الذين تم تشخيصهم بمرض خطير فرصة لتحقيق أمنياتهم، وخلال عام 2015 كُرّم جون سينا لتحقيقه أكثر من 500 أمنية وقال جون سينا في وقتها: "إذا كان بإمكاني تقديم تجربة ممتعة فسأكون أول من يقوم بها".

تصريحات جون سينا حول الامنيات

صرّح النجم العالمي حول تحقيق رغبات وأمنيات الأطفال وذلك خلال مقابلة له في برنامج The Drew Barrymore Show، وقال: "إن مؤسسة Make-A-Wish رائعة جداً وسوف يفعلون أي شيء يريدونه للأطفال".

كما كشف عن أجمل أمنية سمعها، فقال: "إن أروع أمنية سمعتها هي أريد أن أتصارع مع جون سينا، وأنا متحمّس لفعل أي شيء يكون له تأثير على الناس".

اسمه الحقيقي جون فيليكس أنتوني سينا ولد في عام 1977، وهو ممثل أمريكي من أصل إيطالي، وهو عازف هيب هوب ومصارع محترف.