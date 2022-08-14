"جوهرة" من الأمير اللبنانيّ إلى العرب

أصدر الفنّان اللبنانيّ وسام الأمير أغنيةً لبنانيّة جديدة بعنوان "جوهرة" وهي من كتابة بسّام ابراهيم وألحان وسام الأمير، كما عمل على توزيعها روجيه خوري وعلى تسجيلها بودي نعوم، وهي من إخراج عادل سرحان.

وسبق أن أطلّ وسام الأمير مؤخّرًا، وتحديدًا في عام 2020 في اغنية إجتماعيّة تعكس الواقع المر الذي تعيشه الشعوب العربية عمومًا والشعب اللبناني بشكل خاص، إثر انتشار وباء كورونا وتردّي الأوضاع على كافة المجالات ليعودَ ويُنعش الزمن الجميل بحُلّة متجدّدة معاصرة بأغنية شعبيّة إيقاعيّة فرحة تتناغم مع قلوب العشّاق.

وتميّزت "جوهرة" بأسلوبها المدحيّ الذي يصوّر جمال المرأة تصويرًا بلاغيًّا مكلَّلًا بالإعجاب الجسديّ والشخصانيّ، في اعتبار واضح ان المرأة العربية وتحديدًا اللبنانيّة هي "أحلى شريكة" للرجل