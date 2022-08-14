وفاة نجم مسلسل "شقة الأبرياء" في ظروف غامضة.. سقط من الطابق الثالث بعد سهرة

أعلنت مصادر اعلامية تركية عن وفاة النجم التركي الشهير "ثريا جورسال أفرين" وذلك عن عمر يناهز الـ 54 عاماً صباح يوم أمس السبت.

وفاة ثريا جورسال افرين نجم شقة الأبرياء في ظروف غامضة

عثرت شرطة اسطنبول على جثة نجم مسلسل "شقة الأبرياء" الشهير "ثريا جورسال افرين" في صباح يوم السبت الماضي أسفل منزله الكائن في مدينة "بنديك".

وأثيرت العديد من الشكوك ةالتساؤلات حول وفاة النجم التركي الشهير ثريا التي وصفت بـ "الغامضة" حيث تم عرض جثته للطب الشرعي من أجل التحقيق في أسباب الوفاة.

وأكّدت تقارير الشرطة بأن جيران النجم التركي وجدوا جثته في أسفل المنزل حيث قاموا على الفور باستدعاء الشرطة وتم فتح تحقيق في الامر خاصة وان الوفاة ليست طبيعية وتثير الكثير من الجدل والغموض.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن النجم التركي الشهير كان يقضي سهرة مميزة مع عدد من أصدقائه في الليلة التي شهدت وفاته ووصل الى منزله في ساعة متأخرة من الليل ليتم لاحقًا العثور على جثته بعد سقوطه من الطابق الثالث.

نبذة عن ثريا جورسال افرين

هو نجم تركي شهير من مواليد عام 1968 وظهر في العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات وكان قد لاقى شهرة ونجاح كبير من خلال مسلسل "شقة الأبرياء".

وعرض المسلسل ما بين عام 2020 الى عام 2022 على التلفزيون التركي وانضم معه في التمثيل فرح زينب عبد الله وأزجي مولا الى جانب الممثل الراحل.