جويل مردينيان على خطى كيم كارداشيان بإطلالة نقشة جلد الثعبان!

شاركت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان جمهورها عبر حسابها الخاص في إنستغرام بصورة حديثة لها، وظهرت جويل بإطلالة مميزة مُرتدية بدلة مكونة من جاكيت وبنطلون بنقشة جلد الأفعى، وأسفلها توب أسود، وأمسكت بيدها حقيبة كلاتش سوداء، فيما تركت شعرها الأشقر مُنسدلًا.

وأثارت إطلالة جويل إعجاب جمهورها والذي تغزل بها وباناقتها الملفتة، مُستذكرين من خلالها إطلالة نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان، إذ سبق لكارداشيان الظهور بنفس النقشة في وقت سابق.

وتغزل عدد كبير من جمهور جويل بأناقتها مؤكدين ان الإطلالة ناسبتها بشكل أفضل من كارداشيان، وانها بدت فيها أجمل وأكثر إثارة.

يُشار إلى ان الإعلامية اللبنانية جويل كانت قد اعلنت مؤخرًا عن تبنيها طفل من احد ملاجيء الأيتام، وهي الخطوة التي أثنى عليها جمهورها، لتضمه إلى أسرتها الصغيرة المكونة من ابنها بايلي وابنتها ايلا.

هذا واعلنت جويل مؤخرًا عن استعدادها لتقديم برنامج جديد تستعرض فيه حياتها العائلية، وأضافت ان البرنامج بدأ تصويره منذ ما يقارب السنتين، وأكدت جويل أنها غابت عن جمهور مؤخرًا بسبب انشغالها بتربية طفلها الجديد المُتنبى والذي تمنحه الكثير من وقتها من أجل الاعتناء به، بالإضافة للاهتمام بأولادها.

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