بعد خروجها من الموسم الرمضاني..رانيا يوسف تقدم وصلة رقص في حفل عمرو دياب! (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك أثناء تواجدها في الجونة برفقة الفنانة غادة عادل لحضور حفل عمرو دياب، وتعرضت للكثير من الانتقادات من قبل متابعيها بسبب إطلالتها الجريئة ورقصها المثير على أنغام إحدى أغنيات الهضبة.

وانتقد عدد كبير من روّاد المواقع الاجتماعي، الطريقة التي ظهرت فيها رانيا يوسف في الفيديو، وخاصة في هذا التوقيت مع اقتراب حلول شهر رمضان، فكتب لها إحدى متابعيها وقال: " هو مفيش خلفيه ان رمضان علي الأبواب والايام دي اعمالنا بتترفع لربنا ربنا ياحسن ختامنا".

وكتب لها متابع آخر وقال: " هو انتوا ازاي بجد في غيبه كده ونسين ربنا والله العظيم في اللحظه ده محدش باقي احنا حتى في أيام مفترجه اللهي ربنا ينتقم منكوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا".

من ناحية أخرى، بسبب ضيق الوقت وعدم انتهاء التصوير الخاص بمسلسل "ملايكة ابليس"، اضطرت رانيا يوسف للخروج من الموسم الرمضاني 2019، ولكنها أعلنت عن تواجدها من خلال تقديمها لبرنامج يحمل اسمها "رحلة رانيا" وستتحدث فيه عن مشوارها الفني.

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