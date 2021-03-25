جيانا عيد تصدم الجمهور في أحدث ظهور لها في عزاء ميادة بسيليس (صور)

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي وعن الساحة الفنية والدرامية، فوجئ الجمهور يوم أمس بعد أن أطلت الفنانة السورية القديرة جيانا عيد في أحدث ظهور لها، وذلك خلال تواجدها في عزاء الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس التي توفيت بعد صراع مع المرض.

وفي الواقع كانت الصدمة والاندهاش عنوانًا للعديد من المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين فاجأهم التغيير الكبير على ملامح نجمتهم المفضلة جيانا عيد، والتي على ما يبدو أن علامات التقدم في السن أصبحت واضحة عليها.

إلى جانب ما سبق، لم تكن إطلالة جيانا عيد في الوضع الطبيعي لها، حيث أنها ظهرت وهي متأثرة وحزينة على وفاة الفنانة ميادة بسيليس ورثتها بكلمات مؤثرة جدًا وأكدت على أهمية الأثر الذي تركته الفنانة الراحلة والذي سيبقى خالدًا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة جيانا عيد كان مسلسل "روزنا" وهو مسلسل تدور أحداثه حول الواقع الذي يعيشه السوريون خلال الأزمة السورية وخاصة أهل حلب، وشارك فيه أيضًا بسام كوسا، ونادين تحسين، وميلاد يوسف، وغيرهم من النجوم، من إخراج عارف الطويل، وتأليف جورج عربجي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: