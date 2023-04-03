جيجي حديد تتألق بالساري الهندي.. ونجم بوليوودي يحرجها بقبلة

خطفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد الأنظار لإطلالتها الهندية التقليدية في اليوم الأول من افتتاح مركز "نيتا موكيش أمباني" الثقافي NMACC، في مومباي.

جيجي حديد تتألق بالساري الهندي

حرصت جيجي على احترام ثقافة البلد المستضيفة للاحتفال باختيار زي يتماشى مع هويته، لذلك تألقت مرتديةً ساري هندي باللون الذهبي تألف من كروب توب جاء مُزيَّنًا بتطريزات أنيقة براقة وترتر متلألئ، وتنورة عاجية مزخرفة بتطريزات ذهبية من توقيع مصمم الأزياء سانديب خوسلا.

واعتمدت حديد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة مهندمة، وتزيَّنت بمكياج من درجات الذهبي وأحمر شفاه بلون النود، في حين أضفت لإطلالتها مزيدًا من الجمال بإكسسوارات اتخذت الطابع الهندي.

نجم بوليوودي يقبِّل جيجي حديد

وتعرضت حديد لموقف محرج خلال الحفل بسبب نجم بولييود فارون دهاوان، فخلال عرضه الغنائي الراقص على خشبة المسرح، ناداه للرقص رفقته، وحال صعودها خشبة المسرح حملها بين ذراعيه ودار بها، ثم قبَّلها على خدها وأنزلها مجددًا لتعود إلى مقعدها.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من تصرفات فارون، معتبرين تقبيله جيجي أمرًا غير مريح لها، خاصَّة إن أقدم على هذا الفعل دون موافقتها، إلَّا أنه خرج عن صمته بعد الهجوم الذي تعرض له، وشدد أن كل شيء كان مدبر.

وكتب فارون في تغريدة شاركها عبر حسابه في "تويتر": "جرى التخطيط لصعودها على خشبة المسرح، لذا ابحث عن سبب جديد على تويتر للحديث عنه. صباح الخير".



