قبلة جيجي حديد وكيندال جينر الرومانسية تثير الجدل خلال حفل ما بعد الأوسكار

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل تجمع كل من عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد وصديقتها نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر والتي ضجّت بها وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الثلاثاء.

جيجي حديد وكيندال جينر تثيران الجدل بسبب قبلاتهما الرومانسية

انتشرت صورة تجمع كل من "جيجي حديد" و "كيندال جينر" تم التقاطها لهما في حفل ما بعد الأوسكار 2023 يذهب له عدد من نجوم هوليوود من أجل الاحتفال بالجوائز ما بعد انتهاء الحفل.

وظهرت عارضة الأزياء جيجي حديد في الصورة وهي تقوم بتقبيل نجمة تلفزيون الواقع "كيندال جينر" بطريقة رومانسية وحميمية، حيث ان القبلة بدت كانها تجمع حبيبتين وليس صديقتين مما أثار الكثير من الجدل حولهما.

ودفعت هذه الصورة الجمهور للتساؤل عن السبب الرئيسي خلف التقاط هذه الصورة وما اذا كانت عارضتا الأزياء تعلنان ميولهما الجنسية وحبهما لبعضهما البعض.

جيجي حديد وكيندال جينر تصدمان الجمهور

والجدير بالذكر ان هذه الصورة ليست الاولى التي تثير فيها عارضة الأزياء جيجي حديد جدلًا كبيرًا حيث نشرت صورة أخرى خلال الفترة الماضية ظهرت فيها ايضا مع كيندال جينر.

وكان المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة صادمة لعارضتي الازياء وهما تقومان بتقبيل بعضهما البعض بطريقة حميمية.

وأكّدت وقتها بعض المصادر القريبة بان الصورة تم التقاطها للثنائي من اجل حملة اعلانية وهي ليست جديدة، لكن مع تكرار مثل هذا الموقف بدات التساؤلات بالظهور حولهما.