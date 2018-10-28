جيزام كراشا تتجاوز محنتها بعد حبسها بتهمة التعاطي وتصور فيلم جديد!

جيزام كراشا

عادت الفنانة التركية الشابة جيزام كراشا لحياتها بشكل طبيعي وذلك بعد الأزمة التي مرت بها قبل أشهر، حيث اتهمت الفنانة الشابة بالاتجار وتعاطي المخدرات.

وكانت كراشا قد دخلت السجن بهذه التهمة بالإضافة لعدد من النحوم من أبرزهم شآتاي أولسوي، والمغني جينك ارين والذين حكما عليهما بالسجن لمدة سنوات.

وكان محامي كراشا وقتها قد تقدم بطلب للاستئناف بالحكم الصادر ضدها واصفًا ما قامت به بـ "طيش شباب" وقد ساعدها في ربح الاستئناف أنها كانت مرتها الأولى.

وبعد هذ التجربة السيئة تستعد كراجا لتصوير فيلم جديد، حيث تشارك جمهورها باستمرار بصور من الكواليس تعبيرًا عن فرحتها بعودتها للفن.

وعلى صعيد آخر عُرض مؤخرًا للفنانة التركية الشابة مسلسل جديد بعنوان "ذئب الإنسانية" والذي شاركها في بطولته الفنان كان يلدريم.