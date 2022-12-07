جيمس توباك مُتّهم بالتحرّش الجنسي من قبل 400 امرأة

يتعرّض المخرج الأمريكي المشهور "جيمس توباك" إلى اتهامات ومزاعم عديدة حول قضية تحرّش جنسي بأكثر من سيدة وذلك منذ سنوات عديدة تعود الى عام 2000.

تفاصيل اتّهام جيمس توباك بالتحرّش الجنسي

بدأت تفاصيل قضية التحرّش الجنسي منذ النشر في قضية المخرج المشهور "هارفي واينستين" حيث تقدّمت أكثر من ما يقارب الـ 400 سيدة بشكاوي ضد المخرج الأمريكي جيمس توباك بتهمة التحرّش الجنسي.

وكان معظم هذه الاتهامات تعود الى عام 2000 حيث أكّدت هؤلاء النسوة بأن جيمس توباك استغلّ منصبه لإغراء الفنانات الشابات حيث عرض عليهنّ علاقة حميمية مقابل أن يصبحن نجمات عالميات.

وفي التفاصيل فإن المخرج العالمي كان يطلب من الفتيات الحضور الى غرفة الفندق بحجة اختبار المهارات التمثيلية حيث كان يسأل الفتيات حول ممارسة الجنس معه ويطلب منهن خلع ملابسهن مقابل منحهن ادوار.

ردّة فعل جيمس توباك بقضية التحرّش الجنسي

نفى المخرج العالمي "جيمس توباك" أي اتّهامات موجّهة له بالرغم من ان الصحيفة أشارت الى أن هؤلاء النساء لم يرفعن أي شكوى خوفاً من الانتقام أو الفضائح.

وردّ جيمس على هذه المزاعم والاتهامات بنفيها، حيث اعترف بأنه التقى ببعض الفنانات ولكن لمدة لم تتجاوز الخمسة دقائق، وهو ما يفند ادعاءات هذه السيدات.

كما كشف جيمس بأن كل هذه الاتهامات غير صحيحة من الناحية البيولوجية والصحية وذلك لأنه يعاني من مرض السكري والقلب، وهو أمر يؤكد صعوبة هذه الادعاءات.