كيم كارداشيان تخرج عن صمتها وتعلق على فضيحة بالنسياغا.. "شيء مقرف"

أثارت شرك بالنسياغا العالمية ضجة كبيرة، بسبب ترويجها لعبودية الأطفال واستغلالهم جنسيًا بالإضافة لدعمها البيديوليفيا من خلال الحملة الإعلانية الخاصة بمجموعة ربيع 2023، التي استخدمت بها صور للأطفال حملت الكثير من الرسائل السرية الصادمة.

ردّة فعل كيم كارداشيان على الحملة الإعلانية لـ بالنسياغا

انتقلت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" الى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك للهجوم على شركة بالنسياغا واعلانها الأخير الذي تسبب بضجة كبيرة واتهامات للشركة بدعم الاتجار بالاطفال مما دفع بالنسياغا لتقديم اعتذار رسمي.

وقالت كيم في التغريدة: "التزمت الصمت في الأيام الماضية، ليس بسبب موافقتي على تصرف بالنسياغا ولكنني أردت التحدّث الى فريق العمل في الشركة لأفهم منهم التفاصيل وكيف حدث هذا الأمر".

وتابعت كيم: "صدمتني هذه الصور فيجب أن يحظى الاطفال بدرجات كبيرة للاحترام وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من اساءة معاملة الأطفال في مجتمعاتنا".

وختمت نجمة تلفزيون الواقع بيانها بقولها: "أطالب بالنسياغا بإزالة جميع الصور والفيديوهات وتخاذ الاجراءات اللازمة حول الأشخاص الذين تسببوا بالأمر.

كانيه ويست يهاجم المشاهير بسبب موقفهم من بالنسياغا

ويأتي بيان كيم كارداشيان على شركة بالنسياغا بعد أن نشر المغني العالمي "كانيه ويست" طليق كم تغريدة سابقة له يقول فيها: "لست مصدوم من عدم تعليق أي أحد من المشاهير على فضيحة بالنسياغا، فالذي يتحكّم بالمشاهير هم أنفسهم الذين يتحكّمون بالعالم".