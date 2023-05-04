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جيمي فوكس في وضع صحيّ حرج.. وعائلته تطلب الدعاء له

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 04 أيّار / مايو 2023 - 06:53
جيمي فوكس
جيمي فوكس

تعرّض النجم الهوليوودي الشهير "جيمي فوكس" الى وعكة صحيّة قبل ما يقارب الثلاثة أسابيع وذلك خلال تصوير فيلمه الجديد Back in Action.

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تفاصيل الوضع الصحي للنجم جيمي فوكس

بالرغم من من وجود تكتيم شديد على الوضع الصحي للنجم العالمي "جيمي فوكس"، حيث ان أسرته تتعامل مع حالته الصحية بـ سريّة للغاية وتحت كتمان شديد من قبل عائلته، إلا أن مصادر قريبة من النجم العالمي أكّدت بأن حالته خطرة جدًا.

صرّح عدد من أصدقاء النجم العالمي انه  في وضع حرج منذ ثلاثة أسابيع وهو يرقد على سرير المستشفى، وقال أحد أصدقائه: "جيمي فوكس ما يزال يرقد على سرير الشفاء في المستشفى، وهو في حالة خطيرة جداً لأنه يعاني من مشكلة صحيّة لم يتم الكشف عنها".

كما طلبت عائلته وأصدقائه الدعاء له بالشفاء فقالوا:  صلّوا من أجل جيمي"، ولم تكشف مصادر أخرى أي تفاصيل حول وضعه الصحي.

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جيمي فوكس لن يتواجد في Beat Shazam

أكّدت مصادر مطلعة بأن النجم "جيمي فوكس" لن يكون متواجداً في الموسم الجديد من برنامج Beat Shazam حيث أن التصوير سيبدأ مع مضيف جديد كما أفاد المصدر بأن ابنة جيمي التي تلعب دور الدي جي في العرض لن تكون متواجدة هي ايضاً بسبب وجودها بجانب والدها في المستشفى.

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