جيمي فوكس في دور الملاكم مايك تايسون.. "يعتقدون أنني هو"

أطلَّ النجم الأمريكي "جيمي فوكس" ضيفًا في مقابلة مباشرة أجريت عبر موقع "إنستغرام" مع منتج الأفلام الهوليوودي "مارك بيرنبوم"، وتطرَّق للحديث عن مواضيع متعددة من بينها استعداده لعمل قادم يروي قصة شخصية لأحد أشهر الشخصيات العالمية.

وخلال المقابلة، كشف "جيمي فوكس" أنه سيلعب دور حياة الملاكم الأمريكي السابق "مايك تايسون" في فيلم سيرة ذاتية يروي حياة، الأمر الذي يلزمه في اتباع نظام مرهق استعدادًا للتصوير، وقال: "الناس سوف يعتقدون أنني مايك تايسون".



وقد أعلن أن "فوكس" سيؤدي الدور لأول مرة منذ عام 2014، إذ يتطلب أداء دور شخصية حقيقية أعوام من التدريب، حيث صرَّح "مارك بيرنبوم" أن تأدية شخصية في سيرة ذاتية أمر صعب، فيستغرق الأمر أحيانًا 20 عامًا لإنجازه.

واستذكر "فوكس"، الحائز على جائزة الأوسكار، لحظة لقائه بالملاكم "تايسون" بعد أدائه لاستاند آب كوميدي حينما كان بعمر لـ22، فقد رأى شخصه الحقيقي.

يذكر أن "جيمي فوكس" شارك في أكثر من 60 عملًا فنيًا، أولها فيلم Toys عام 1992، وآخرها فيلم Just Mercy عام 2019.

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