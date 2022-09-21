جيمي كيميل يتعرّض لهجوم من معجبين فرقة بلابينك.. والسبب تعليق

تصدّر مقدّم البرامج النجم "جيمي كيميل" وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تعليق أدلى به خلال الحلقة التي عرضت يوم 19 سبتمبر الماصي من برنامجه الشهير.

جيمي كيميل يتعرّض للانتقادات

وتعرّض مقدم البرنامج الشهير لانتقادات عديدة وهجوم من قبل معجبين فرقة بلاك بينك الكورية وذلك بسبب تعليق لمقدم البرامج جيمي خلال مقدمته في حلقة برنامجه التي عرضت يوم 19 سبتمبر.

وقال جيمي قبل أداء الفرقة الكورية "بلاك بينك" لأحدث أغنياتها وهي اغنية Shut Down: "إن هذا هو السبب الذي يجعل جميع الأطفال متحمسين لهذا الألبوم والذي يحمل عنوان Born Pink".

انتقادات الجمهور لجيمي كيميل

وتعرّض جيمي كيميل لانتقادات عديدة، حيث اننتقل أحد المعجبين الغاضبين للتعليق على الموضوع بقوله :"أنا عمري 22 عاماً ولا أعتقد بأنني أصنّف كطفل بعد الآن".

وأضاف معلّق غاضب آخر وقال: "لماذا دائماً ما يدعو القائمون بالمقابلات معجبي الكيبوب بالأطفال، كنت أعلم بأنني لست الوحيد الذي اعتقد بأن الموضوع غريب عندما دعانا جيمي بالأطفال".

وتابع متابع ثالث انتقاداته لجيمي بقوله: "أنا بعيد كلياً عن كوني طفل، فجيمي كيميل لا يفشل في أن يكون متعالي، ونحن نطلب من الفرقة بعدم الذهاب مرة أخرى للبرنامج".

فرقة بلاك بينك في برنامج جيمي كيميل

ظهرت فرقة بلاك بينك في برنامج الإعلامي الشهير كيميل للترويج لألبوم Born Pink حيث أدّت أغنية Shut Down الجديدة.