فرقة "بلاك بينك" الكورية تخيّب أمل جمهورها بعد إصدارهم لقائمة الأغاني

أصدرت الفرقة الكورية الشهيرة "بلاك بينك" قائمة الأغاني المتعلقة بألبومها الجديد القادم والذي يحمل اسم Born Pink وذلك قبل عدة أيام.

فرقة بلاك بينك تخيّب أمل الجمهور

من المقرر اصدار الألبوم الجديد في تاريخ 16 سبتمبر القادم ولكن المفاجأة هو ان قائمة الأغاني الخاصة بالألبوم لا تحتوي سوى على ثمانية أغاني من بينها ستة أغاني جديدة.

وكانت الفرقة الكورية الشهيرة قد أصدرت أغنيتين منفردتين من الألبوم وهما Ready For Love و Pink Venom خلال وقت سابق ولاقت نجاحًا كبيرًا.

وبذلك لم يتبقى من الألبوم الجديد سوى ستة أغاني جديدة لم يتم سماعها من قبل، حيث أثار هذا الأمل خيبة أمل كبيرة لدى جمهور الفرقة الكورية الذي ينتظر الألبوم بفارغ الصبر.

تعليقات الجمهور على قائمة الأغاني

انتقل جمهور الفرقة الكورية الى قسم التعليقات وذلك للتعليق على قائمة اغاني الألبوم، فقال شخص من جمهور الفرقة الكورية: "ماهذا 8 أغاني فقط، اللعنة لقد كان هذا الشيء أكثر شيء أنتظره".

وعلّق شخص آخر على الموضوع بقوله: "كنت أتوقع أن تحتوي قائمة الأغاني على عشرة أغاني وأكثر، أشعر بأنني تعرّضت للاحتيال".

نبذة عن الألبوم السابق للفرقة الكورية

يشار بان هذا الألبوم ليس الاول للفرقة الكورية والذي يحتوي على عدد قليل من الاغاني فقد أصدرت الفرقة الكورية ألبومها الجديد The Album قبل عامين والذي كان يحتوي على ثمانية اغانٍ فقط.