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جينيفر أنيستون تكشف سبب بقاءها وحيدة دون علاقات

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 07:24
جينيفر أنيستون
جينيفر أنيستون

تحدّثت النجمة الهوليوودية الشهيرة "جينيفر أنيستون" عن حياتها العاطفية والخاصة وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة وول ستريت جورنال.

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جينيفر أنيستون تتحدث بصراحة عن العلاقات

وصرّحت أنيستون خلال مقابلتها بانها كانت تعاني كثيرا في العلاقات الرومانسية، حيث ان البقاء في العلاقة يمثّل تحدّي كبير بالنسبة لها.
 

وأكّدت النجمة العالمية بان السبب الرئيسي وراء هذا الأمر هو تأثير علاقة والديها واللذين انفصلا عن بعضهما وهي بعمر الـ 4 سنوات حيث أنها عانت من الوحدة والعديد من المشاكل  بسبب هذا الانفصال.
 

وقالت جينيفر حول الأمر: "كان الأمر صعباً بالنسبة لي في العلاقات وكنت لا استطيع البقاء في العلاقة لمدة طويلة لأني وحيدة نوعاً ما".
 

وتابعت نجمة مسلسل فريندز: "لم تعجبني فكرة التضحيّة بالمطلق سواء بنفسي أو ما أحتاجه، بل كان من الطبيعي أن أبقى  وحيدة فأنا لم اتلقى تدريبات على الأخذ والعطاء".

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جنيفير أنيستون ومسلسل Friends

اشتهرت أنيستون من خلال شخصية راتشيل غرين في مسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير  Friends، وهو العمل الذي حقق الكثير من النجاح في مواسمه الـ 10 واستمر نجاحه حتى اليوم بالرغم من مرور ما يقارب الـ 25 عامًا على عرضه.

وشارك في المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم ماثيو بيري بشخصية "تشاندلرو بينغ"، كوركتني كوكس بشخصية "مونيكا غلير"، ليزا كودرو بدور "فيبي بوفيه"، مات لوبلان بدور "جوي تريبياني"، ديفيد شويمر بدور "روس غيلر".

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