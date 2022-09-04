جين فوندا تعلن اصابتها بهذا المرض.. والنجوم يدعمونها

كشفت النجمة العالمية الشهيرة "جين فوندا" عن إصابتها بمرض السرطان خلال الأيام الماضية، حيث أنها بدأت رحلة العلاج الكيماوي وذلك من خلال منشور لها.

تفاصيل اصابة جين فوندا بمرض السرطان

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة عن اصابتها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، وذلك من خلال رسالة طويلة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأوضحت النجمة العالمية من خلال الرسالة بأنها بدأت مرحلة العلاج من هذا المرض خلال الفترة الماضية، حيث صدمت جمهورها بهذا الخبر كما أنها قامت بطمانتهم بأن هذا المرض قابل للعلاج.

وقالت جين فوندا: "أصدقائي الأعزاء انا لدي شيء أريد مشاركته معكم، لقد تم تشخيصي بمرض سرطان الغدد الليمفاوية وبدأت العلاج الكيميائي، وهذا سرطان قابل للعلاج وأنا أشعر بأنني محظوظة لأنه لدي تأمين صحي ولدي امكانية الوصول الى أفضل الأطباء".

علاج جين فوندا من السرطان

وأكّدت جين فوندا بانها بدأت العلاج الكيميائي وسيستمرالعلاج لمدة 6 أشهر حيث أكدت بأنها تتعامل مع العلاج بشكل جيّد، فقالت جين: "إن هذا المرض يعلمني أهمية التكيّف مع الحقائق الجديدة".

النجوم يساندون جين فوندا

وانتقل نجوم هوليوود لمساندة صديقتهم جين فوندا في مرضها حيث علّقت نعومي كامبل: "الملكة جين فوندا شكراً لك حتى في هذا الوقت الصعب الذي تمرين به يكون لديك عقلية ايجابية".

أما ليلي كولينز فقالت: "نحن نرسل لك الكثير من الحب والأفكار الايجابية"، كما انتقلت النجمة "ريس ويذرسبون" الى وسائل التواصل الاجتماعي لدعم النجمة ومساندتها.