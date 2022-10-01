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جيهان عبد العظيم تعلن انفصالها عن المؤلف إياد ابراهيم

سهير العابد

سهير العابد

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:29
جيهان عبد العظيم و المؤلف إياد إبراهيم
جيهان عبد العظيم و المؤلف إياد إبراهيم

أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم انفصالهاإ عن زوجاهيا الكاتب إياد إبراهيم بعد سنوات من الزواج.
وكتبت جيهان عبد العظيم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: (لما كنت صغيرة امي وابي انفصلوا كنت كتير انقهر وكل سنة اكبر وتكبر حاجتي لاسرة مكونة من ام واب زعلت منهم كتير.. بس لما كبرت ادركت انه الموضوع نصيب، وكل شي من الله يامحلاه، انا واياد ابراهيم انفصلنا الحمد لله على كل شي).

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وكانت جيهان عبد العظيم أعلنت زواجها من الكتاب إياد إبراهيم في عام 2016، وقررت الاستقرار في مصر. والجدير بالذكر أن هذا الانفصال لم يكن الأول، حيث أعلنت الفنانة السورية انفصالها عن الكاتب إياد إبراهيم قبل ثلاث سنوات، إلا أنها بعد يومين أعلنت بأنها مجرد مشكلة صغيرة وقعت بينهما، وتم حل المشكلة سريعًا.
وكان قد أعلنت جيهان عبد العظيم مؤخراً عودتها للتمثيل بعد قرار اعتزالها حيث كشفت عن طبيعة عودتها وشروطها للمشاركة بالقول: (لن أعود منافسة شرسة لزملائي، من الممكن أن اكتفي بالمشاركة في عمل واحد خلال العام وسوف اختار الأفضل والأنسب، فالتمثيل بات شغف بالنسبة لي وليس مهنة أعيش منها).

كلمات دالة:جيهان عبد العظيم

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