بعد حادث القطار: محمود العسيلي يعتذر عن هذه الصورة و يحذفها

محمود العسيلي

وجه الفنان محمود العسيلي، رسالة اعتذار لجمهوره، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب صورة قام بنشرها من عطلته بباريس.

وقال محمود العسيلي، في اعتذاره: )أنا أسف أني نزلت صورة شخصية على الإنستجرام .. أنا برا مصر ولسه عارف من شوية اللي حصل في محطة مصر). و أضاف: (تم إزالة الصورة وبعتذر مره تانية .. رحم الله الشهداء وربنا يصبر الجميع).

وكان عدد كبير من النجوم عبروا عن حزنهم بعد وقوع الحادث الأليم ومنهم عمرو دياب وتامر حسني وشيرين وآمال ماهر وأنغام وغيرهم.

واندلع حريق صباح أمس الأربعاء، بأحد القطارات داخل محطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل المصابين. و أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن الحادث أسفر عن 20 حالة وفاة و43 مصابا.