حالة انتصار الشراح من سيئ إلى أسوأ.. وزوجها يحاول نقلها للخارج دون فائدة!

تعرضت الممثلة الكويتية انتصار الشراح إلى نقص في الأكسجين في الدم إضافةً إلى تواجد بكتيريا في الدم مما استدعى نقلها إلى مستشفى الأميري وخضوعها لعملية جراحية في الأمعاء.

ويجرى حاليًا النظر في تغيير المشفى المفترض استكمال علاج انتصار الشراح بعدما رفض المكتب الصحي في أميركا طلب أسرتها السفر للحصول على العلاج المناسب في إحدى مستشفياتها؛ حيث أكد زوج الفنانة مازن التميمي أن وكيل وزارة الإعلام تواصل معه بهذا الشأن.

وكشف مازن التميمي أن زوجته طريحة الفراش منذ 4 شهور، وصرَّح في مداخلة هاتفية مع جريدة القبس، وقال: "أم سالم طريحة الفراش منذ 4 أشهر وحالتها سيئة، ومنذ شهرين وأنا أحاول الحصول على الموافقات اللازمة لسفر أم سالم الى أميركا لاستكمال علاجها، ورغم موافقة المستشفى المعني في الولايات المتحدة، إلا أن المكتب الصحي رفض سفر الشراح من دون إبداء أي أسباب."

وتابع: "تحدثنا كثيرا لتدارك حالة الشراح ولكن دون جدوى، هل كان يجب أن نصل لهذه المرحلة، تواصل معي وكيل وزارة الإعلام ليؤكد اهتمام وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري ووزير الصحة الدكتور باسل الصباح بحالة ام سالم ونحن في انتظار تغيير المستشفى".

نبذة عن انتصار الشراح

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائياً مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام"، "خذ وخل"، "كوكتيل"، "عش الزوجية"، "فضائيات" وغيرها.

في عام 2002، ارتدت انتصار الحجاب رسمياً، واستمرت بالتمثيل على الرغم من قلة ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من "مازن سالم" ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.