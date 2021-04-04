مي العيدان تتحدث بوضوح عن الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح وتنفي كل الشائعات (تفاصيل)

بعد تداول الشائعات هنا وهناك حول تدهور الوضع الصحي للفنانة انتصار الشرّاح، إلى جانب قيام البعض بإعلان وفاتها في وقت من الأوقات، قررت مواطنتها الإعلامية الكويتية مي العيدان الحديث بصراحة ووضوح عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة.

وكشفت مي العيدان التفاصيل والتطورات الصحية للفنانة انتصار الشراح التي أجرت عملية جراحية مؤخرًا في أمعائها وساءت حالتها بعد ذلك، وأوضحت قائلة أن الفريق الطبي المشرف على حالة انشراح قام بعملية سحب للماء الزائد في جسمها، إلى جانب أنها ما زالت تتلقى العلاج في العناية المركزة في مستشفى الأميري.

وردًا من العيدان على مروجي شائعات وفاة الشرّاح، قالت: "أنفي جملة وتفصيلا شائعة وفاة الفنانة الكبيرة انتصار الشراح.. الفنانة انتصار الشراح ما زالت تحيا بيننا الله يشافيها ويعافيها، وتتلقى العلاج في العناية المركزة في المستشفى الأميري، والأطباء هناك لم يقصروا بحقها".

وأضافت: "وهي تتجاوب للعلاج نتيجة بكتيريا الدم، واليوم قام الأطباء بسحب الماء الزايد في جسمها، وبإذن الله ينتهي علاجها وتخرج من العناية المركزة ويتم شفاؤها".

واختتمت العيدان: "ادعولها إن الله يشافيها وتصوم معنا رمضان يا من قلت لشيء كن فيكون يا من تكسو العظام وهي رميم، ادعولها بدل ما تطلعون عليها إشاعات وتفرعون قلوب عائلتها ومحبيها".

الجدير بالذكر أن الفنانة انتصار الشراح كانت قد أجريت عملية جراحية في الامعاء في نوفمبر العام الماضي ومنذ ذاك الوقت حالتها الصحية في تدهور مستمر، وكثرت إشاعات وفاتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

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