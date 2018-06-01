طليق بوسي يتسبب بحبسها 9 سنوات!

أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة قراراً بتأييد حبس الفنانة المصرية بوسي 9 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها، وباتت العقوبة واجبة النفاذ ولا يمكن الطعن بها لوقف تنفيذ الحكم الا بعد تسليم المطربة نفسها لقوات الشرطة وإيداعها السجن، حسب موقع الفن.

وكان صدر بحق بوسي سابقاً حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابياً، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

وكانت طعنت على حكم أول درجة وادعت أن توقيعها على الشيكات مزور وقامت المحكمة باحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، وبعد ورود تقرير الطب الشرعي تم حجز القضية للحكم بالأمس الأربعاء لتصدر المحكمة قرارها بحبس المطربة 9 سنوات.