الصورة الأولى لـ حبيب شام الذهبي.. تؤكد علاقته بزوج الفنانة درة

ما تزال علاقات شام الذهبية مستمرة من بعد طلاقها الأول منذ عدة سنوات وانفصالها عن خطيبها منذ أشهر قليلة.

وكانت شام الذهبي قد شاركت منذ أيام صُورة لها وهي تحتضن حبيبها الجديد عند غروب الشمس وأرفقت الصُورة بأغنية والدتها الفنانة السورية أصالة نصري والتي هي "هو الحب".

وتم تداول الصُورة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تخمينات حول هوية الشاب الجديد في حياة شام.

وبحسب المصادر الشاب هو رجل الأعمال المصري أحمد هلال الذي يعمل كعضو منتدب لواحدة من أكبر الشركات في مصر، كما أنه صديق مقرب لـ هاني سعد زوج النجمة التونسية درة، وقد تم تداول صُورة لهم معاً من إحدى المناسبات مؤخراً.

وكانت شام التي ما زالت متكتمة على موضوع الخطبة والزواج قد شاركت أمس صُورة عائلية بمناسبة عيد ميلاد شقيقها لؤي، وتواجد في الصُورة شام وشقيقها إضافةً إلى والدتها وجدتها وأبناء أصالة من زواجها الثاني.

يذكر أن إعلان علاقة الحب كان أولاً من خلال أصالة نصري التي حلت ضيفة مع الممثل أمير كرارة خلال برنامج حواري وأكدت أن ابنتها تعيش قصة حُب ستكلل بالزواج قريباً، وجاء بالتصريح تحديداً "شام ستتزوج قريباً والشاب على خُلق، وأنا أراه شابًا مناسبًا وعلى خُلق وأراهن على أنه سيسعد ابنتي"!

وأثار الإعلان وقتها الجدل وسخرية الجمهور لأن شام كانت مخطوبة منذ فترة إلى الدكتور معتز نصيب الذي كان يعمل معها في نفس العيادة التجميلية فبعد أن درس الطب في عين شمس وتخصص لاحقًا في التجميل و الليزر والأمراض التناسلية ولديه عيادات تجميل في مصر.

وتم وقتها إعلان فسخ الخطوبة عن طريق صديق الفنانة أصالة "جو رعد" خلال إحدى المقابلات التلفزيونية بعد أن صرح "ما في عرس" عند سؤاله عن موعد زفاف شام، كما أضاف أن أصالة هي من أخبرته بذلك خلال إحدى الجلسات التي جمعتهما معاً.

يذكر أن شام سبق وأن تزوجت عام 2014 من شاب يحمل الجنسية المصرية يدعى "أحمد جوهر" على الرغم من معارضة والدتها ووالدها الذي لم يحضر الحفل، إلا أن علاقتها انتهت بعد حوالي 4 سنوات من الزواج و10 سنوات من العلاقة العاطفية ككل، وقيل وقتها أن السبب هو اختلاف طباع الثنائي، إذ تفضل شام أن تبقى بعيدة عن الأعين والمناسبات على عكس زوجها الذي هو مضطر للتواجد في عالم الأعمال بسبب عمله.

للمزيد من قسم الترفيه:

كلمة "مهبل" تكشف جهل يوري مرقدي.. وبيار رباط يعتذر من الدكتورة ساندرين عطالله بسبب موضوع جنسي!

كاملة أبو ذكرى تفضح ممثل مصري كان يخطف ويغتصب الفتيات الصغيرات.. تعرفوا عليه!

شهد الكويتية تطل على الجمهور بوزن زائد.. هل رُزقت بطفلها الثاني؟