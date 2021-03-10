كاملة أبو ذكرى تفضح ممثل مصري كان يخطف ويغتصب الفتيات الصغيرات.. تعرفوا عليه!

أثارت المخرجة المصرية " كاملة أبو ذكرى" حالة جدل كبيرة بعد أن كشفت عن ممثل مصري كان يخطف الفتيات ويغتصبهن داخل منزله.

وجاء تصريح كاملة بسياق قصة فتاة المعادي التي تحرش بها محامي أربعيني داخل إحدى البنايات، وجاء بمنشور المخرجة تحديداً "الواحد مانامش طول الليل بسبب فيديو التحرش بالطفلة .. رعب والتفكير في إن لو الشخص ده هو فعلا اللي كل صفحته صور مع الكعبة وآيات قرانية إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده"..

وتابعت "افتكرت ممثل كان سفير سابق في الأربعينيات ساكن في الزمالك شكله وسيم ومحترم وشيك جدا وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج .. واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع وياخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهم” .

وختمت كاملة أبو ذكرى حديثها بـ "لغاية لما اتفضح أمره ومات في السجن .. المظاهر ساعات بتبقي خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر" .

ولاقى منشور المخرجة لاقى تفاعل كبير بين رواد السوشال ميديا ضمن تعليقات حاول أن تخمن هوية الممثل، وبالتحقيق في الموضوع تبين أن الممثل يدعى "هشام مدكور" وقد سبق وأن شارك بعدة أفلام بأدوار ثانوية من بينها فيلم "شورت وفانلة وكاب" الذي جمعه بالممثل المصري أحمد السقا، كما أنه شارك في فيلم "ابن عز" الذي كان من بطولة الراحل حسن حسني.

بالعودة لقصة متحرش المعادي، فقد بدأت بعد أن حاول محامي مصري استدراج فتاة متسولة صغيرة تبلغ من العمر أقل من 10 سنوات داخل أحد المباني، وأوهم المحامي الفتاة بأنه سيعطيها النقود إلا أن نيته كان التحرش الجنسي وهو ما كشفته الكاميرات أثناء تواجد إمرأة في أحد مصانع المبنى والتي أنقذت الفتاة من كارثة كبيرة.

وبالفعل تم إلقاء القبض على المتحرش الذي أطلق تصريحات وقحة منها أنه انفصل عن زوجته منذ 6 أشهر وأنه كان يمازح الطفلة.



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