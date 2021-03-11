كلمة "مهبل" تكشف جهل يوري مرقدي.. وبيار رباط يعتذر من الدكتورة ساندرين عطالله بسبب موضوع جنسي!

تصدر برنامج "ع غير كوكب" من تقديم الإعلامي اللبناني يوري مرقدي حديث الجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي بعد جدل كبير بسبب موضوع الثقافة الجنسية.

في البداية، نشب حوار بين الفنان اللبناني يوري ودكتورة الصحة الجنسية ساندرين عطاالله حول استخدام كلمة "مهبل"، إذ أن الفنان علق أنه لا يمكن استخدام هذه الكلمة في الحوار لأنها ليست من اللغة العامية التي يستخدمها الشعب وأضاف "أنا لو بسمع كلمة مهبل بهرب"!.

لترد عليه الدكتورة "هاد جسمنا" واضافت أن الشعب في لبنان الأغلب يتحدث العربية لا الإنجليزية أو الفرنسية بالمطلق.



ولم يتوقف الأمر هنا، حيث اعتادت الدكتورة ساندرين أن تشارك مواضيع الثقافة الجنسية، ليتم اقتطاع جزء معين من الفيديوهات ومشاركته من خلال الحلقة ضمن تعليقات "صوتك مُغرٍ"! كما وُجهت لها انتقادات من المتواجدين في الاستوديو حول أن الموضوع الذي تطرحه عبر تيك توك غير مناسب بسبب وجود فئة كبيرة من الأطفال.

بعد انتهاء الحلقة، وجه مذيع البرنامج بيار رباط رسالة اعتذار باللغة الإنجليزية للطبيبة ساندرين والتي جاء فيها "ما حدث خلال حلقة يوم الأحد حول موضوع الثقافة الجنسية والآراء المختلفة ذهبت في مسار خاطئ تماماً.. مثل هذه المواضيع تأخذ مسارات مختلفة قد لا تكون بالمستوى المطلوب، سنحرص نحن إدارة البرنامج على الانتباه لمثل هذه التفاصيل حتى لا نواجه أي مشكلة في المستقبل".

وتابع بيار "أريد أن أوجه اعتذار على المستوى الشخصي للطبيبة ساندرين لما حدث خلال الحلقة".

وجاء الرد سريعاً من الطبيب بتغريدة جاء فيها "اعتذارك وصل لكنه مرفوض، كان بإمكانك عمل التالي: البحث عن الحقائق عوضا عن نشر أخبار كاذبة عن فيديوهاتي وبرنامجي.. إسكات المشاركين في البرنامج بدل تحفيزهم حول السخرية مني على أن صوتي مُغرٍ.. كما كان بإمكانك إعطائي فسحة من الوقت لأعبّر عن آرائي ووجهة نظري عوضاً عن مقاطعتي".

Apologies received but not accepted. You could have:

1-checked your facts instead of sharing fake news about my videos & my previous show

2-silenced your anchors instead of encouraging them by saying I was seductive

3-given me a space to express myself instead of interrupting me — Sandrine Atallah MD (@DrSAtallah) March 10, 2021

يوري مرقدي بدوره رع على الطبيبة بتغريدة "لا أحد يمكنه اسكاتنا نحن أحرار لنعبر عن كل ما يخطر في بالنا"

Dear Dr. U know very well that no one can silence us. We have the absolute right to say what we feel. — Yuri Mrakadi (@Yuri_Mrakadi) March 10, 2021

وشن الجمهور حربًا إلكترونية على البرنامج وعلى بيار رابط ويوري مرقدي والطاقم ككل، وكان من بين التغريدات "كنا نتذكرك بغنية عربيٌ انا و عنا ذكريات حلوة عنك و هلأ طلعت سخّفت حالك وبيّنت انك ذكوري، سخيف و فارغ وفوق هيدا و كله شايف حالك ما بتعترف بغلطك و مفكّر حالك ناجح".

واقتباس عن كلامك السخيف متلك: "أنت لست بأمرأة و لا برجل، أنت شيء" و تحديداً أنت خرا". وتابع آخر "يوري مرقدي كل سنة بعيد توزيع غنية عربي انا لانو ما عندو شي يقدمو! يوري مرقدي لو ما بيار رباط و قرر يمشي بسياسة "خالف تعرف" ما كان هلأ حدا لاكشو! البهدلة يلي عم تاكلها هي دليل فشل! البرنامج رح يخلص بالنهاية ورح تخلص مسيرتك معو"!

يوري مرقدي كل سنة بعيد توزيع غنية عربي انا لانو ما عندو شي يقدمو!

يوري مرقدي لو ما بيار رباط و قرر يمشي بسياسة "خالف تعرف" ما كان هلأ حدا لاكشو!

البهدلة يلي عم تاكلها هي دليل فشل! البرنامج رح يخلص بالنهاية ورح تخلص مسيرتك معو!❤️@mtvlebanon عزيزتي ال

يا ريت توقفوا هالمسخرة بقا! https://t.co/K6uXxYvwKX — Anthony (@anthonygh89) March 10, 2021

وكان هنالك تغريدة كرد على احد الإعلاميين الذي دافع عن بيار "بيار رباط وفرقة الاميّة يللي معه شو بيعملو بالبرنامج غير التنمّر على الضيوف يللي بيستقبلوها ؟؟؟؟؟ يعني ما عم تشوف شو عملو بمدلين مطر وغيرها مثلا؟!! بلا تبييض طناجر بشرفك"!!

حبيبي بس فيك تقلّي بيار رباط وفرقة الاميّة يللي معه شو بيعملو بالبرنامج غير التنمّر على الضيوف يللي بيستقبلوها ؟؟؟؟؟ عند عم تحكي هلق؟؟ يعني ما عم تشوف شو عملو بمدلين مطر وغيرها مثلا؟!!

بلا تبييض طناجر بشرفك!! #عغير_كوكب#برنامج_التنمّر_الأول#قاطعوه — بدون زعل (@kobi1791) March 10, 2021

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