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عشيق مايلي سايريس الجديد نسخة طبق الأصل عن حبيبها السابق نيك جوناس

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 07 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 07:21
مايلي سايرس
مايلي سايرس

تحاول النجمة الهوليوودية العالمية "مايلي سايريس" لفت الأنظار إليها دائما سواء اكان ذلك بإطلالاتها المثيرة والغريبة وحتى بتصرّفاتها الطائشة.

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وبالرغم من ان مايلي مرتبط اسمها دائماً باثارة الجدل والاشياء الملفتة إلا انها كانت أكثر النجوم محافظة ووفاء في علاقاتها الغرامية.

حبيب مايلي سايريس الجديد نسخة طبق الأصل عن نيك جوناس

ترتبط النجمة العالمية والمثيرة للجدل "مايلي سايريس" خلال هذه الفترة بعازف الطبول الشهير "ماكس موراندو" حيث نشرت العديد من الصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة مع حبيبها.

مايلي سايرس

مايلي سايرس

وكانت الدهشة الكبيرة بالنسبة للجمهور هو الشبه الكبير الذي لاحظه متابيعنها بين حبيبها الجديد والنجم العالمي "نيك جوناس" والذي كانت تربطه علاقة بمايلي سايلي خلال فترة طفولتها.

وظهر عازف الطبول ماكس  نسخة طبق الأصل من نيك جوناس من حيث ملامح الوجه والشعر، بالاضافة الى أن ماكس ونيك الاثنان هما عازفا طبول.

علاقة نيك جوناس ومايلي سايريس

وكانت النجمة العالمية "مايلي سايريس" على علاقة رومانسية مع نيك جوناس وهي اول علاقة لها حيث بدات قصة حبهما في ديزني وكان الحب الاول والأصعب لها.

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ويبدو واضحاً بان مايلي لم تنس حبّها الأول حيث انها ارتبطت بنسخة طبق الأصل من نيك جوناس وهناك الكثير من الاشياء المشتركة بينهما والتي شدّت مايلي لنيك خلال علاقتها السابقة به.

وحتى بعد انفصال مايلي ونيك إلا انهما استمرّا بكتابة الأغاني عن بعضهما البعض، حيث انه بعد ان تعرّفت مايلي على ليام هيمسورث وتزوّجا غضب نيك كثيراً وكتب أغنية Weddings Bells.

وتزوّج نيك من النجمة البوليوودية "بريانكا شوبرا" وأنجبا طفلة صغيرة من أم بديلة.

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