حجاب مي عز الدين في (رسايل) يصبح موضة الموسم

نجاح كبير تحققه النجمة مي عز الدين من خلال مسلسلها (رسايل) وتظهر فيه بشكل جديد ومختلف تماماً، من خلال ارتداء الحجاب فى معظم أحداث العمل إضافة إلى عمل الدعاية الخاصة بها أيضاً بالحجاب.

وأصبح (حجاب) هالة بديع، والذى تظهر به مى عز الدين، بمثابة (الموضة)، وانتشر أكثر من فيديو لمصممي الأزياء يوضحون فيه كيفية ارتداء الحجاب على طريقة مي عز الدين، وهو ما يعني نجاح النجمة الكبيرة فى تقديم صورة جديدة عن المحجبات في الدراما المصرية، حسب اليوم السابع..

مسلسل (رسايل) بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربي، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيري، رامي فؤاد، هاجر الشرنبوي، دنيا المصري، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج إبراهيم فخر.