حرب (العنصرية) تشتعل بين إليسا و أصالة مجددا

البوابة-اشتعلت بوادر أزمة جديدة بين النجمتين اللبنانية إليسا والسورية أصالة، بسبب تغريدة كتبتها الأولى عن اللاجئين .

إليسا دعت في تغريدة عبر (تويتر) إلى عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى أوطانهم، مبررة طلبها بأنه نابع من (الحب)، و قالت: (حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.. وما بحياتي قللت احترامي مع أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي الذي أنتمي إليه! لا أعتقد أنني أهين أحداً عندما أطالب بعودته لوطنه، لأن وطن الإنسان كرامته. لأني أحبكم أتمنى عودتكم لأوطانكم).

ويبدو أن هذه التغريدة قد أثارت غضب أصالة نصري التي ردّت عليها بأخرى قائلة: (كلنا بالأرض لاجئين وما حدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا).

وتابعت أصالة: (بدنا نرحم بعض لأنّه ما في شي عم يرحمنا. الدّنيا صعبة وظروف الناس صعبة وما حدا حاطط فوق راسه خيمة واللي اليوم مُتاح بكره ما بنعرف لو ممكن. وكفاية نتجزّأ خلّنا مرّة وحدة نتوحّد).

وأكدت أصالة في تغريدة لاحقة، أن اختلافها بالرأي مع إليسا لا يعني أن العلاقة بينهما انتهت أو ما إلى ذلك، موضحة: (نختلف بالآراء ما بيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ).

يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري، أعلنت إليسا تصالحها مع أصالة، بعد خلاف دام لـخمس سنوات، على هامش الحفل الذي جمع بينهما بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.