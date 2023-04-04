أصالة معجبة بمسلسل "كامل العدد".. "ما بيقلّ شعره عن الأجنبي"

البوابة- أعربت الفنانة المصرية أصالة عن إعجابها بأحداث مسلسل "كامل العدد"، داعية متابعيها لمشاهدته مشددةً إلى أنه يرقى للأعمال الأجنبة.

أصالة نصري تشيد بمسلسل "كامل العدد"

وكتبت أصالة في تغريدة لها عبر حسابها في "تويتر": "كامل_العدد ما بيقلّ شعره وحده عن الأجنبي المهم.. مو منطقي شو حلو وحبيت كلّ الناس وكأنهم عيلتي وصحابي وولادي وإخراج شو وحوار شو!! تمثيل متل الخيال ضحك ومتعه وفائدة بإختصار لازم ينشاف."

الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد"

ويُشار إلى أن الحلقة الأخيرة من مسلسل "كامل العدد" انتهت حينما تكتشف "ليلى"، التي جسدت دورها الفنانة المصرية دينا الشربيني، أن أولادها وأولاد زوجها "أحمد"، الذي يلعب دوره شريف سلامة، هما سبب خلافهما وكل ما حدث، حينها تتوجه له وتخبره بكل شيء معتذرةً لما بدر منها، ليقررا العودة إلى بعضهما البعض.

دينا الشربيني تتصدر موقع "تويتر"

وتصدرت الشربيني موقع التغريدات "تويتر"، ولقيت إشادة كبيرة من قبل متابعيها الذين اثنوا على أدائها في العمل، فكتبت إحداهن: "دينا_الشربيني الذكية الجميلة الموهوبة ال شبه روح بنات مصر المعاصرين، وفى رأيي ده سبب نجاحها المتجدد".

وأضافت أخرى: "بيجنن اولاً:فكره المسلسل جديده..ثانياً:الفنانين متعاونين مع بعض اهم اسباب نجاح كامل العدد..و دينا الشربينى تحفه تحفه تحفه".

وأثنى الكثيرون على فكرة العمل ككل وطاقم الممثلين، فكتبت إحداهن: "من احلى مسلسلات السنه دمه خفيف و الممثلين كلهم في مكانهم و اختيار الاطفال بالذات من احلى الحاجات في المسلسل شريف سلامه و دينا الشربيني و اسعاد يونس كلهم دمهم خفيف كل حاجه في المسلسل تجننن للاسف خلص النهارده".

