حرب باردة تجمع حسين فهمي و محمد رمضان لهذا السبب...

رد النجم حسين فهمي على الفنان محمد رمضان الذي أكد حبه له حتى وإن كان يقصده بحديثه عن فنان يتعمد استفزاز الجمهور بصوره و استعراضه في طائرته الخاصة.

و كان حسين فهمي في ندوة ضمن فعاليات مهرجان أسوان للسينما الإفريقية، قد انتقد تصرفات فنان يستعرض داخل طائرته الخاصة دون ذكر اسمه وقال (هناك فنان الآن يستعرض داخل طيارته الخاصة ويوجه حذائه للكاميرا) مشيرا إلى أن هذا التصرف مرفوض)، ليرد عليه رمضان قائلا: (تقصدني ماتقصدنيش بحبك).

بدوره رد حسين فهمي على منشور رمضان عبر حسابه بتطبيق (إنستغرام)، وكتب:(لأني أنا كمان بحبك وخايف على موهبتك وعلى مجهودك حبيت ألفت نظرك لبعض التصرفات اللي ممكن تتفهم غلط من بعض الناس فيكون لها أثر سلبي على المدى البعيد، لك مني كل الحب والتقدير)، وأتبعها بأغنية (يا واد يا تقيل)، وعلق كاتبا: (بتمني ليك النجاح وعلي فكرة ( يا واد يا تقيل ) علامة مسجلة باسمي من زمان 😉).