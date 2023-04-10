حسام حبيب يعبر عن حبه لشيرين بمنشور غامض.. وهاني عزب يسخر منه

بعد غياب دام لأشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الفنان المصري حسام حبيب برسالة مفاجئة يعبر فيها عن مدى حبه لزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

حسام حبيب يعبر عن حبه لشيرين عبدالوهاب

توجَّه حسام حبيب عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك منشور غامض، كتب فيه: "أنا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا"، مع غلق خاصية التعليقات.

هاني عزب يسخر من حسام حبيب

وسخر الكاتب هاني عزب من منشور حبيب، ونشر مشهد من مسلسل، أرفقه بتعليق: "هو إيه حكاية الواد #لوسي ابن طنط فكيهة؟ ماله في ايه؟".

وألمح أن حركة حبيب من أجل الحصول على أموال شيرين، إذ علَّق قائلًا: "انا بحبك اكتر من الدنيا بس زوديلي المصروف او الجرعة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الفنان، فمنهم من رأى أنه يحاول إعادة التفاعل لحسابه وجذب الأضواء إليه مجددًا، بينما رأى آخرون أن هناك أمر سيقع يخص علاقته بشيرين، إذ علَّق أحدهم: "لما بشوف اي حاجه جديده ليها علاقة بشيرين و حسام حبيب بحس اللي جاي تعويم في خلال يومين بالكتير".

وأضافت أخرى: "يبدو في حوار جديد والله اعلم "مش حتقدر تغمض عينيك".

ويأتي منشور حبيب بعد انتشار شائعات انفصاله عن شيرين، وقيام الأخيرة بإلغاء متابعة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

