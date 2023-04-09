شيرين عبدالوهاب تعود بإعلان رمضاني.. والمتابعون يشيدون بصوتها

البوابة- توجَّه مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عبر حسابه في "تويتر" لإيضاح سبب اختفاء النجمة عن مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هناك إعلان سيصدر قريبًا.

عودة شيرين عبدالوهاب

وفي تغريدته، كتب إيهاب صالح: "إن شاء الله بدون مقاطعة وربنا يكرم، غداً الإعلان الذي يسأل عنه الجميع وسيتم إذاعته على خير وسيكون بمثابة رد إلى كل الأشخاص الذين يسألون عن اختفائها من "السوشيل ميديا" ومن وراء هذا الأمر".

وأوضح صالح أن حسابات شيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحوزته، إذ كتب في تغريدة له: "

جمهور #شيرين العظيم: ناس كتير جدا بتسألني و بتبعت علي الخاص بخصوص حسابات شيرين علي السوشيال ميديا. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة. في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الاسباب ورا ده. لو كان في أيدي كنت نزلت كل حاجة علي صفحتها ، شكرا لدعمكم الدائم".

إعلان شيرين عبدالوهاب في رمضان

وفي وقت لاحق، أصدرت شركة "سعدي- جوهر" إحدث إعلان رمضاني لها لعام 2023، حيث قدَّمت شيرين عبد الوهاب الأغنية لمصانع "حديد عز"، التي تتحدث عن الأمان والإحساس والحماية التي يوفره الحديد.

ولم تظهر شيرين في الأغنية، التي هي من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة شيرين مثنيين على صوتها، فعلَّقت إحداهن: "اخيرا سمعنا صووووتك اخيرااااا رجع الفن والإحساس كله رمضان اليوم بدا عندي بعد ماسمعت صوتك يافنانه"، وأضافت أخرى: "يالهوي على الإحساس خليت البيت والعيال في حال صمت تام علشان اسمع الاغنيه برافوووو".

ويُشار إلى عبدالوهاب ستحي حفلًا في دبي بتاريخ 28 نيسان من تنظيم شركة "مومنتس ايفنتس".

