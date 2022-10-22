حسام حبيب يقر بإدمان شيرين عبد الوهاب و يفتح النار على أهلها

أجرى الفنان حسام حبيب مداخلة هاتقية طويلة لبرنامج (الحكاية) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة (MBC مصر) للرد على الاتهامات التي طالته في الفترة الماضية في أزمته مع طليقته النجمة شيرين عبد الوهاب.

واعترف حسام حبيب بإدمان شيرين مضيفاً أنه خيرها بينه وبين المخدرات، وأشار إلى أن إدمان الفنان (وصل في بعض الأحيان إلى أن تصبح المخدرات أهم منه). لكنه أكد أنه، في وقت ما، كان شاهداً على تحسن شيرين ومحاولتها التغلب على الأمر.

و تابع: (ينفع أبطل سجاير ومحاط بناس في أوضة واحدة بتشرب سجاير، إزاي أكون راجل مستفيد من فلوسها وأسيبها تتخن وتهمل شغلها، لو أنا السبب، أكيد كنت بعمل زيها، أهلي عندهم أكبر مستشفيات في مصر، لو أنا بعمل كده، أهلي هسيبوني عادي ؟، منين سبب طلاقها حاجة زيده؟، ومنين أنا بساعدها على كده؟، إزاي؟، لا يمكن).

وأضافت: (هو ده سبب خلافنا الرئيسي، اللي كان واخدها في السكة دي، شيرين، مين اللي له مصلحة يوصل شيرين لكده؟، أنا لو ببص لفلوسها، المفروض أخليها تشتغل أكتر، اللي عايز يدمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، الشخص اللي قالي أنا معايا توكيل عام رسمي، وهحجر عليها، وهسحب فلوسها كلها، وأنا قولت لشيرين لازم تفتحي حساب بره، وده اللي حصل عشان خاطر بناتها).

وتابع: ( أنا كنت في عربيتي قدام المستشفى ولم أخرج منها، ومكنتش واقف قدام المستشفى أو بنادي عليها من بره، الكلام مش هينفع يخش العقل، أنا عرفت وجود شيرين بالمستشفى بالصدفة البحتة من خلال شخص خارج من المستشفى وعرفت من خلال هذا الشخص إن شيرين ممتنعة عن الأكل لـ 4 أيام، وحاولت الانتحار).

وأضاف: (الزيارة كانت ممنوعة عن شيرين وعلامات الضرب كانت ظاهرة عليها وشعرها وهدومها مقطعين، منهم لله اللي كانوا السبب، دول خدوا شيرين من سكة لسكة تانية أوحش، الكلام ده مش موجود في ثقافة أهلي، وأنا بعتذر لهم عن اختياراتي، رسائل وشتيمة بتوصلني على تليفوني كل شوية).

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، لحين إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج (الحكاية).