حسني مبارك يؤجل حفل عمرو دياب الى هذا الموعد

قرر المطرب عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررا له يوم الجمعة القادم، نظرا لحالة الحداد التي تمر بها البلاد، لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر 91 عاما، حسب موقع اليوم السابع.

وكتب الحساب الرسمي لدياب عبر تطبيق (انستجرام): (تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب والمقرر له الجمعه 28/2/2020 في المنارة أرينا بالتجمع الخامس، إلى السبت 29/2/2020 نظرًا لحالة الحداد التي تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك).